مشروب يحمي من الخرف.. لايفوتك

لم تعد القهوة مجرد مشروب صباحي يمنح الطاقة، بل أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أنها تلعب دورا علاجيا حقيقيا في الوقاية من مجموعة واسعة من الأمراض، من بينها الخرف، وتليف الكبد، وأمراض القلب، وهذا ما أكده الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، الطبيب الروسي المعروف، في تصريحات جديدة مثيرة للجدل.

من عادة "سيئة" إلى مشروب علاجي فعال

ووفقا لموقع aif، يقول مياسنيكوف إن النظرة إلى القهوة تغيرت جذريا خلال العقود الثلاثة الماضية، فبعد أن كانت تعامل كعادة ضارة تشبه شرب الكحول في الصباح، جاءت الأدلة العلمية الحديثة لتثبت عكس ذلك تماما.

يؤكد مياسنيكوف أن القهوة تنتمي إلى فئة المشروبات التي تقلل الالتهابات وتحسن وظائف الأعضاء الحيوية.

على النقيض، يحذر من مشروبات أخرى كالمشروبات الغازية المحلاة والعصائر الصناعية، التي تحتوي على مركبات تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية والخلايا وتضعف الصحة العامة.

فوائد القهوة.. من القلب إلى الدماغ

تشير الأبحاث التي استعرضها مياسنيكوف إلى أن القهوة تساهم في:

-خفض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة تصل إلى 25%

-تنظيم معدل ضربات القلب

-المساعدة في ضبط ضغط الدم (بشرط أن تكون جزءا من النظام الغذائي المنتظم)

-الوقاية من تليف الكبد وإبطاء تطوره

-تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأشكال الخرف المختلفة

-الحد من خطر الإصابة بداء السكري وهشاشة العظام

ويؤكد الطبيب:"القهوة هبة من الله، لا يوجد مرض لا تساعد القهوة في التخفيف من حدته أو الوقاية منه، بما في ذلك ارتفاع الضغط، خفقان القلب، وعدم انتظام النبض".

أكثر من مجرد كافيين

بعيدا عن الكافيين، تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة نشطة بيولوجيا، تساهم في حماية الجسم من الالتهاب والتلف الخلوي.

رغم ذلك، يحذر مياسنيكوف من تجاوز الجرعة اليومية الآمنة للكافيين، والتي تتراوح بين 300 إلى 400 ملغ يوميا، مؤكدا أن الكمية الزائدة قد تؤثر على النوم أو تسبب تسارع ضربات القلب لدى بعض الأفراد.

القهوة والكوليسترول.. استثناء بسيط

أشار مياسنيكوف إلى أن القهوة غير المفلترة قد ترفع مستوى الكوليسترول الكلي بشكل طفيف، إلا أن الفوائد العامة تتفوق على هذا الأثر، إذ توصي الجمعية الدولية لأطباء القلب بتناول القهوة باعتدال لدورها الوقائي في أمراض القلب والدماغ.