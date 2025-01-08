أدوية حرقة المعدة.. هل تزيد خطر الإصابة بالخرف؟

يشير الأطباء إلى أن حرقة المعدة تُعد من الحالات الشائعة جداً، حيث يعاني منها حوالي 40% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، إلا أن دراسات حديثة تُثير تساؤلات حول الآثار الجانبية المحتملة للاستخدام طويل الأمد لأدوية حرقة المعدة، وارتباطها المحتمل بزيادة خطر الإصابة بالخرف،وفقًا لـ "إزفيستيا".

يوضح الدكتور ليف بيلوف، أخصائي الطب النفسي، أن الشعور بالحرقة هو إحساس بالألم خلف عظم القص أو في حفرة المعدة، ينتشر من الأسفل إلى الأعلى، وغالباً ما يحدث عند تغيير وضع الجسم، ويصاحبه شعور مزعج في الفم. كما ترتبط حرقة المعدة أيضاً بأمراض أخرى، مثل مرض الجزر المعدي المريئي الذي يسبب ارتداد محتويات المعدة إلى المريء نتيجة لأسباب مختلفة.

ويحذر الدكتور بيلوف من أن "لجميع الأدوية آثاراً جانبية معينة، ومجموعة الأدوية المستخدمة في علاج حرقة المعدة، على الرغم من تحملها بشكل جيد بشكل عام، ليست استثناءً". ويضيف: "وقد أظهرت نتائج الدراسات الحديثة أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بالخرف، الذي هو ضعف مستمر في الوظائف الإدراكية مع فقدان المعرفة والمهارات".

وتُضيف الدكتورة تاتيانا سيتشوفا تفسيراً محتملاً لهذه العلاقة، حيث تشير إلى أن البروتين يتراكم في الدماغ على شكل كبيبات، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي في الخلايا العصبية، وانحطاطها، وبالتالي إلى ضعف مستمر في القدرات المعرفية. وتُعتبر ضعف امتصاص الغشاء المخاطي للمعدة لفيتامين B12 عاملاً إضافياً، لأن هذا الفيتامين ضروري لعمل الخلايا العصبية بصورة طبيعية.

إلا أن الدكتورة سيتشوفا تُطمئن بأن "الحديث لا يدور عن تطور مؤكد لحالة خطيرة، بل تحذير من زيادة المخاطر"، موضحة أن "مؤشر المخاطرة مرتفع ويعادل 1.20، ولكنه ليس خطيراً".

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