توقف عن تناولها فورا.. 3 أطعمة تزيد من الإصابة بسرطان القولون

كتبت- شيماء مرسي

التغذية قد تؤدي دورا مهما في الوقاية أو زيادة خطر الإصابة بالسرطان، لذا يجب تناول الأطعمة الصحية.

وكشفت أخصائية التغذية الأمريكية نيكول أندروز أن هناك 3 أطعمة قد تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون، ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقالت نيكول أن تعلم طرق بسيطة قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويحدث فرقا كبيرا في الصحة العقلية والجسدية.

وأوضحت أخصائية التغذية أن اللحوم المصنعة مثل النقانق والهوت دوج ول والبيبروني قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى الإصابة بالسرطان.

وأشارت أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة للإنسان في عام 2015 وزيد من زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأوضحت أن الهيم والنيترات والنتريت الموجودة في اللحوم المصنعة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للأمعاء، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طهي اللحوم المصنعة في درجات حرارة عالية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج أمينات غير متجانسة وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات، وهي مواد كيميائية ثبت أنها تسبب السرطان.

وتابعت أن الكحول أيضا قد يسبب الإصابة بـ 7 أنواع من السرطانات، على سبيل المثال سرطان الثدي والأمعاء والكبد والحنجرة.

وأضافت أن تنول كمية كبيرة من المكملات الغذائية قد يسبب الإصابة بالسرطان، لذا من الأفضل الحصول على العناصر الغذائية من خلال تناول أطعمة صحية ومتوازنة.

على سبيل المثال، تم ربط جرعات كبيرة جدا من مكملات بيتا كاروتين بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.

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