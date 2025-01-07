فوائد وأضرار ماء السلطة لصحة القلب والكبد

كتبت - آلاء نبيل:

ماء السلطة، هو مشروب شائع يُقدَّم في العديد من المطاعم، ويجهل الكثيرون تأثيره على الصحة العامة، وخاصة على القلب والكبد.

ما هو ماء السلطة؟

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن ماء السلطة هو السائل الناتج عن خلط أنواع مختلفة من الخضروات مع تركها لبعض الوقت مضافًا إليها التوابل مثل الملح والكمون والكزبرة والشطة، ويتم تناوله كمشروب.

وأضاف "القيعي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن ماء السلطة يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن المستخلصة من الخضروات، لكن بتركيزات أقل بكثير مقارنة بتناول الخضروات نفسها

فوائد ماء السلطة

وبيّن أن ماء السلطة يحتوي على كميات بسيطة من الألياف التي تُسهِّل عملية الهضم وتزيد من الشعور بالشبع، بالإضافة إلى نسب ضئيلة من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، ما يساهم في الحفاظ على صحة الكبد ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار

وأشار إلى أن ماء السلطة يساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يُحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

أضرار ماء السلطة

ومع ذلك، حذّر "القيعي" من أضرار محتملة لتناول ماء السلطة إذا لم تُغسل الخضروات جيدًا أو لم تُخزن بطريقة صحيحة، إذ قد يحتوي السائل على بكتيريا وجراثيم تُسبب التسمم الغذائي.

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