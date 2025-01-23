مشروب ساحر يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

كتب- أحمد الضبع:

أظهرت دراسة جديدة أن تناول مشروبات غنية بالكالسيوم، مثل الحليب والشاي، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 17%.

الدراسة التي شملت أكثر من 542 ألف امرأة على مدار 16 عامًا، أظهرت أن إضافة 300 مللي جرام من الكالسيوم يوميا– ما يعادل كوبًا من الحليب – يمكن أن يساهم في الوقاية من هذا المرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

الباحثون أشاروا إلى أن الكالسيوم، سواء من مصادر الألبان أو غير الألبان، كان العامل الرئيسي الذي ساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بينما لم تظهر أطعمة مثل الجبن أو الآيس كريم نفس التأثير، وتزامن هذا مع انخفاض استهلاك الحليب في بعض الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يميل الناس إلى استبداله بمنتجات نباتية مثل حليب اللوز والشوفان.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications، أكدت أيضًا العلاقة بين استهلاك الكحول وارتفاع خطر سرطان الأمعاء، فشرب 20 جرامًا من الكحول يوميًا، أي ما يعادل كأسًا من النبيذ، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 15%.

من جهتها، دعت الدكتورة كيرين بابير، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إلى مزيد من البحث لفهم دور الكالسيوم في الوقاية من سرطان الأمعاء.

وأضافت أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية النظام الغذائي المتوازن في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك تقليل استهلاك الكحول واللحوم الحمراء.

وتشير البيانات إلى أن سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع تزايد الحالات بين الشباب، وهو ما يعكس التوجهات الحديثة في النظام الغذائي وأنماط الحياة.

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