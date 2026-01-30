إعلان

بعد تصاعد كثيف للدخان.. إخماد حريق مخبز مشروع "مستقبل مصر" في منوف -صور

كتب : مصراوي

10:32 م 30/01/2026
    إخماد حريق مخبز في منوف (2)
    إخماد حريق مخبز في منوف (4)
    إخماد حريق مخبز في منوف (1)
    إخماد حريق مخبز في منوف (3)
    إخماد حريق مخبز في منوف (8)
    إخماد حريق مخبز في منوف (7)
    إخماد حريق مخبز في منوف (10)
    إخماد حريق مخبز في منوف (5)
    إخماد حريق مخبز في منوف (9)

المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق واسع اندلع داخل مخبز تابع لمشروع "مستقبل مصر" بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، بعد حالة من الذعر سادت بين الأهالي مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في محيط المكان.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد باشتعال النيران داخل المخبز، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الموقع لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة وباقي أجزاء المشروع.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد المكثف للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

