وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا

كتب : مروان الطيب

10:23 م 30/01/2026 تعديل في 10:51 م
    رحيل النجمة كاثرين أوهارا
    كاثرين أوهارا مع النجم مايكل كيتون
    كاثرين أوهارا مع جائزة الإيمي
    كاثرين أوهارا مع سيث روجن من مسلسل الاستوديو
    كاثرين أوهارا من كواليس فيلم وحدي ف المنزل
    كاثرين أوهارا في شبابها

رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، الممثلة الكندية، كاثرين أوهارا عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد صراع قصير مع المرض وفقا لموقع "People".

شاركت كاثرين أوهارا طوال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية المميزة، التي تعاونت خلالها مع كبرى شركات الإنتاج في هوليوود.

وكان من أبرز مشاركاتها في هوليوود بسلسة أفلام "Home Alone" عام 1990 وكان بمثابة شهادة ميلادها الفنية لدى الجمهور المحب للسينما حول العالم.

فازت كاثرين أوهارا بالعديد من الجوائز العالمية خلال مشوارها الفني كان أبرزها فوزها بجائزة إيمي مرتين، كما فازت مرة وحيدة بجائزة اختيار النقاد كأفضل ممثلة في دور كوميدي عن مسلسل "Schitt’s Creek" عام 2021، كما فازت بجائزة جولدن جلوب عن نفس المسلسل بنفس العام.

كانت آخر مشاركات كاثرين أوهارا بالمسلسل الكوميدي "The Studio" بطولة النجم الأمريكي سيث روجن، ورشحت مؤخرا لجائزة جولدن جلوب بفئة "أفضل ممثلة مساعدة".

