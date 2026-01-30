في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش

كرم برنامج "دولة التلاوة" الشيخ راغب مصطفى غلوش، أحد أعمدة القراءة في مصر، وصاحب الحنجرة الذهبية التي وصفت بأنها عابرة للزمن بفضل تلاواته الخالدة.

وُلد الشيخ غلوش بقرية برما عام 1938، وأتم حفظ القرآن الكريم مبكرًا، ثم انتقل لمدينة طنطا ليتلقى علوم التجويد والقراءات على يد كبار المشايخ والعلماء.

التحق بالإذاعة المصرية عام 1962 أثناء خدمته العسكرية بزي القوات المسلحة، ليُلقب بـ"شاويش القراء"، ويصبح حينها أصغر قارئ معتمد بعمر 22 عامًا فقط.

وزامل عمالقة التلاوة مثل الحصري ومصطفى إسماعيل، وحظي بشهرة واسعة دوليًا، حيث سافر لمعظم دول العالم لأكثر من 30 عامًا متتالية كقارئ لكتاب الله.

وسجل الشيخ غلوش مصاحف مرتلة لإذاعات دول الخليج التي أحبته، وترك إرثًا صوتيًا فريدًا قبل وفاته في فبراير 2016 عن عمر يناهز 77 عامًا.

يُعرف الشيخ بألقاب عديدة منها "فارس القراء" و"أفلاطون النغم"، وقد استطاع بفضل فطنته وإتقانه حجز مكانة متميزة في قلوب ملايين المستمعين حول العالم.