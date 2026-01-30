فاروق الباز: لا مستحيل في العلم.. والأرض الكوكب الوحيد للحياة

أكد الدكتور فاروق الباز، أن حالته الصحية مستقرة وجيدة، طمأنًا جمهوره على صحته، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة طيبة.

وقال الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، إن "صحتي جيدة والحمد لله، كله تمام".

وأضاف أن الإنسان لا يقف أمامه أي مستحيل في مجال العلم أو العمل، مؤكدًا: "مافيش حد في الدنيا يقدر يعمل حاجة وإحنا منقدرش نعملها في مصر".

تابع أن الإرادة والعلم هما الأساس لتحقيق الإنجازات الكبرى، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات الشباب المصري.

وقال: "الشباب المصري يقدر يعمل أي حاجة"، لافتًا إلى أن الكفاءات والعقول الشابة في مصر قادرة على تحقيق أي هدف إذا توفرت لها الفرصة والدعم المناسب.

وأوضح الباز أن نشأة الحياة على كوكب الأرض جاءت نتيجة توافر ظروف بيئية ومناخية فريدة لا تتكرر في أي مكان آخر، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي مكان آخر تتوافر فيه ظروف مناخية مماثلة للأرض يمكن أن توجد فيه حياة".

وأشار إلى أن الخصائص البيئية والمناخية التي يتمتع بها كوكب الأرض تجعله الكوكب الوحيد المعروف القادر على احتضان الحياة.

وشدد العالم المصري على أهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي قد تهدد هذا التوازن الفريد، مؤكدًا أنه لا توجد حياة على أي كوكب آخر، وأن الأرض تظل المكان الوحيد الذي تتوافر فيه الظروف المناسبة لاستمرار الحياة.