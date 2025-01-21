كنز خفي في بيتك.. عشبة تقوي الذاكرة وتحمي من سرطان البروستاتا

كتبت- شيماء مرسي

عشبة الأشواجندا هي واحدة من أكثر الأعشاب الهندية التي تستخدم كدواء لعلاج أشكال مختلفة من الأمراض.

وقد تساعد هذه العشبة على تعزيز وظيفة الدماغ والجهاز العصبي وتحسين مستويات الطاقة والذكاء والذاكرة، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday" وصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الأشواجندا والصحة العقلية

تستخدم لتهدئة الأرق والانهيار العصبي وعلاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر.

كما أنها مفيدة للأطفال الذين يعانون من ضعف الذاكرة وللكبار للوقاية من فقدان الذاكرة.

الأشواجندا والقرحة

تزيد الأشواجندا من القدرة البدنية على التحمل، ما يساعد في منع قرحة المعدة الناجمة عن الإجهاد.

كما أن لها القدرة على منع قرحة الجهاز الهضمي، وتهدئة الجهاز العصبي من الاستجابة للألم.

الأشواجندا والعضلات

إضافة عشبة الأشواجندا إلى النظام الغذائي يمكن أن يحسن كتلة العضلات وقوة عضلات الأطراف السفلية والتنسيق العصبي العضلي.

الأشواجندا وهرمون التستوستيرون لدى الرجال

تناول الرجال عشبة الأشواجندا قد يساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية بشكل كبير من خلال إعادة توازن مستويات الهرمونات التناسلية.

الأشواجندا والسرطان

الأشواجندا قد تحمي من السكتات الدماغية التي تسبب الشلل، وجميع أشكال السرطان بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة، وخاصة في المراحل الأخيرة.

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