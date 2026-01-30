إعلان

بالصور- 5 نجمات بالفستان الأسود في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026

كتب : مصراوي

10:24 م 30/01/2026
    إلهام شاهين
    رحمة محسن
    ليلى علوي
    كارولين عزمي
    صفوة

كتب- مروان الطيب:

توافد عدد كبير من النجوم على ريد كاربت حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.
واختارت عدد من النجمات اللون الأسود ليزين إطلالاتهن وجاء بين الحضور 5 نجمات بالفستان الأسود، وهم إلهام شاهين وليلى علوي وكارولين عزمي وصفوة.
وشهد الريد كاربت حضور نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم النجمة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهي، الفنان باسم سمرة، الفنان عصام عمر، الفنان محمد مهران، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز حضور حفل المتحدة، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة هاجر أحمد، الفنان باسم سمرة، الفنان محمد فراج، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ريهام عبد الغفور.

إلهام شاهين حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 ليلى علوي صفوة رحمة محسن

