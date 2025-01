فيديو| لن تتخيل ما فعلته معلمة في طفل داخل حضانة - كارثة صادمة

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، قبض على معلمة في مدينة إلينوي الأمريكية بعد أن وضعت طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في سلة المهملات عقابا له بعد رفضه أخذ قيلولة في الفصل.

وزعمت المعلمة أن تصرفها كان مجرد مزحة، إلا أن والدي الطفل رفضا هذا الادعاء تماما بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة حضانة Learning Lab الأمريكية، بحسب موقعي "knoe" و"wmbfnews".

وقالت والدة الصبي مونيكا فورتي: "بغض النظر عما إذا كانت تمزح أم لا، فلا ينبغي لها أن تضع أي طفل في سلة المهملات".

وبالرغم من أن موظفين آخرين في الحضانة شاهدوا ما حدث، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراء ولم يبلغوا الوالدين، واكتشف الأهل الواقعة بالصدفة عندما أخبرهم ابنهم بما حدث.

وقال جوستين بارنز والد الطفل: "على عكس ما أكد لنا مالك الحضانة من فصل العامل المتورط، كشفت كاميرات المراقبة عن حقيقة صادمة مفادها أن المعلمة هي من ارتكبت هذا الفعل الشنيع، لذلك، توجهت مباشرة إلى الشرطة للإبلاغ عن الجريمة".

ونظرا لما حدث لطفلهما، يفكر الوالدان بجدية في رفع دعوى قضائية ضد الحضانة والمعلمة المسؤولة عن الحادثة.

Day care worker put child in trash can for punishment, family claims https://t.co/T2ytligqSs

— WMBF News (@wmbfnews) January 18, 2025