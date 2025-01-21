عدواني وقاتل وخطير.. أخطر 6 أنواع دجاج حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

هل تعلم أن الجنس والوراثة يؤديان دورا هاما في تحديد سلوك الدجاج؟ هذا ما يفسر لماذا نجد بعض الدجاجات أكثر عدوانية من غيرها.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أخطر أنواع دجاج حول العالم، وفق ما كشف موقع "newlifeonahomestead".

دجاج البراهما

توجد هذه السلالة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشتهر بالقوة والعدوانية، كما أنها تهاجم البشر والحيوانات وفي كثير من الأحيان تقتلهم، وأيضا تتميز بصوتها العالي جدا، لذا فقد تكون مصدر إزعاج للآخرين.

دجاج كورنوال

سلالة أخرى كبيرة من الدجاج يتم تربيتها في بريطانيا ومعروفة بعدوانيتها وقوتها وتصرفاتها الحادة.

دجاج دوركينج

تشتهر هذه السلالة البريطانية بأنهم يؤذون أنفسهم بمنقارهم الحاد، كما أنهم عدوانين للغاية.

دجاج لاكينفيلدر

هو سلالة هولندية معروفة بالعدوانية الشديدة تجاه الحيوانات الأخرى، كما أنها تقتل الحيوانات الأصغر حجما، مثل القوارض والزواحف.

دجاج وايندوتي

من السلالات الأمريكية المعروفة بمهاجمتها للبشر والحيوانات وقتل الدجاج الآخر.

الدجاج الملايو

يتم تربيته في ماليزيا ويتسم بالعدوانية والسرعة والنشاط والحب الشديد لمصارعة الديوك، كما يتمتع بمناقير حادة تتسبب في إصابة البشر والحيوانات بجروح خطيرة.

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