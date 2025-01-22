تدمر جسمك.. 5 مشروبات تسبب السكري وأمراض القلب

كتبت- شيماء مرسي

الإفراط في تناول بعض المشروبات يوميًا قد يسهم في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك لاحتوائها على كميات عالية من السكر.

وكشف موقع "Medical News Today" عن المشروبات التي قد تساهم في الإصابة بمرض السكري.

مشروبات الطاقة

تمنح مشروبات الطاقة الجسم دفعة مؤقتة من الطاقة بسبب احتوائها على السكر والكافيين والمواد المضافة الأخرى، ولكنها قد تسبب اضطرابات في نظام القلب، وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع مستويات ضغط الدم والسكر وقلة النوم.

المشروبات الغازية

يسبب الإفراط في تناولها الإصابة بالسكري من النوع الثاني وزيادة الوزن ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

المشروبات المحلاة بالسكر

تحتوي على مستويات عالية من السكر وشراب الذرة والقليل من عصير الفاكهة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يرتفع مستوى السكر في الدم بعد الإفراط في تناول القهوة أو الشاي، نظرا لاحتوائهم على مادة الكافيين.

عصير البرتقال

يؤدي عصر البرتقال إلى إزالة الألياف وبطىء يبطئ تحلل النشا إلى جلوكوز، ومن ثم ارتفاع مستويات السكر في الدم.



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