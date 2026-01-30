إعلام أمريكي: ترامب يحدد موعد الهجوم المحتمل على إيران

كتب-عبدالله محمود:

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران من أجل الإطاحة بالنظام الإيراني، وفق موقع "دروب سايت نيوز".

ونقل الموقع الأمريكي، اليوم الخميس عن مصادر متعددة، أن مسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى أبلغوا دولة حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأن ترامب قد يأذن بشن هجوم أمريكي على إيران نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت المصادر المطلعة، أن الولايات المتحدة أبلغت الدولة الحليفة بأن الضربات قد تبدأ في وقت مبكر من يوم الأحد المقبل، إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً.

وبحسب دروب سايت نيوز، فإن الأمر بالنسبة لإدارة ترامب أصبح لا يتعلق بالأسلحة النووية أو برنامج الصواريخ، بل يتعلق بتغيير النظام بشكل عام.

وأشار مسؤول أمريكي رفيع سابق، ومستشارًا غير رسمي لإدارة ترامب، إلى أنه من المتوقع أن تشن القوات الأمريكية الهجمات على المواقع النووية والباليستية وغيرها من المواقع العسكرية حول إيران، من أجل تقويض الحكومة الإيرانية، وقدرات الحرس الثوري الإسلامي.

وأوضح مصدر رفيع المستوي، أن الخطة الأمريكية هي توجيه ضربة قوية وناجحة تستهدف القيادة الإيرانية ثم يتم نزول الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج والإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وفي ذات السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة بشأن استئناف إيران برنامجها الصاروخي الباليستي.