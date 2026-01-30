بـ 13 ميدالية للكاراتيه ومركز أول للجودو.. جامعة الزقازيق تتألق في دورة

قنصل الصين بالإسكندرية يستقبل طلاب الإعلام: علاقاتنا مع مصر تاريخية -صور

بعد تصاعد كثيف للدخان.. إخماد حريق مخبز مشروع "مستقبل مصر" في منوف -صور

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق داخل مخبز بمشروع مستقبل مصر بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بالمنطقة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بنشوب الحريق داخل المخبز، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت محيط المكان.

وأبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة التدخل ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومحاصرته.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة الكاملة على النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وبيان أسباب الحريق.