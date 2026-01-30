إعلان

النيران حاصرت المنطقة.. حريق يلتهم مخبزًا بمشروع مستقبل مصر في منوف -صور

كتب : أحمد الباهي

10:20 م 30/01/2026 تعديل في 10:29 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (1)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبزًا بمشروع مستقبل مصر في منوف (1)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (3)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبزًا بمشروع مستقبل مصر في منوف (3)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (5)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (4)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (6)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (2)
  • عرض 10 صورة
    حريق يلتهم مخبز بمشروع مستقبل مصر في منوف (7)

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق داخل مخبز بمشروع مستقبل مصر بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بالمنطقة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بنشوب الحريق داخل المخبز، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت محيط المكان.

وأبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة التدخل ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومحاصرته.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة الكاملة على النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وبيان أسباب الحريق.

حريق يلتهم مخبز اندلاع حريق داخل مخبز مشروع مستقبل مصر في منوف محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية

