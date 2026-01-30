مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية

وكالات

قالت وكالة أسوشيتد برس إن صور الأقمار الصناعية تُظهر نشاطاً في المواقع النووية الإيرانية مع تصاعد التوترات على خلفية قمع الاحتجاجات والتحرك العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أسوشيتد برس في تقرير لها اليوم الجمعة، إن الأقمار الصناعية رصدت قيام إيران ببناء أسقف فوق المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم في تطنز وأصفهان، وهو النشاط الأبرز في هذه المنشآت منذ الهجوم الذي وقع في يونيو الماضي.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن الأسقف الجديدة التي أنشأتها إيران تحجب رصد ما يجري على الأرض من الجو، لافتة إلى أنه بات ضروري عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع لأنها السبيل الوحيد لفهم ما يحدث هناك.

قال الخبراء الذين اطلعوا على صور الأقمار الصناعية، إن الأسقف الجديدة لا تبدو دليلاً على بدء إعادة إعمار المنشآت المتضررة بشدة. بل من المرجح أنها جزء من جهود إيران "لتقييم ما إذا كانت الأصول الرئيسية - مثل المخزونات المحدودة من اليورانيوم عالي التخصيب - قد نجت من الضربات"،

ومن جانبها قالت أندريا ستريكر، الباحثة في الشأن الإيراني، في تصريحات لأسوشيتد برس: "إن إيران يريد أن تكون قادرة على الوصول إلى أي أصول مستردة يمكنها الوصول إليها دون أن ترى إسرائيل أو الولايات المتحدة ما يحدث".