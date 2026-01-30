إعلان

مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية

كتب : مصراوي

09:33 م 30/01/2026

المواقع النووية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وكالة أسوشيتد برس إن صور الأقمار الصناعية تُظهر نشاطاً في المواقع النووية الإيرانية مع تصاعد التوترات على خلفية قمع الاحتجاجات والتحرك العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أسوشيتد برس في تقرير لها اليوم الجمعة، إن الأقمار الصناعية رصدت قيام إيران ببناء أسقف فوق المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم في تطنز وأصفهان، وهو النشاط الأبرز في هذه المنشآت منذ الهجوم الذي وقع في يونيو الماضي.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن الأسقف الجديدة التي أنشأتها إيران تحجب رصد ما يجري على الأرض من الجو، لافتة إلى أنه بات ضروري عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع لأنها السبيل الوحيد لفهم ما يحدث هناك.

قال الخبراء الذين اطلعوا على صور الأقمار الصناعية، إن الأسقف الجديدة لا تبدو دليلاً على بدء إعادة إعمار المنشآت المتضررة بشدة. بل من المرجح أنها جزء من جهود إيران "لتقييم ما إذا كانت الأصول الرئيسية - مثل المخزونات المحدودة من اليورانيوم عالي التخصيب - قد نجت من الضربات"،

ومن جانبها قالت أندريا ستريكر، الباحثة في الشأن الإيراني، في تصريحات لأسوشيتد برس: "إن إيران يريد أن تكون قادرة على الوصول إلى أي أصول مستردة يمكنها الوصول إليها دون أن ترى إسرائيل أو الولايات المتحدة ما يحدث".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواقع النووية الإيرانية إيران هجوم أمريكا ضرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- ليلى علوي وإلهام شاهين وباسم سمرة في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية
زووم

بالصور- ليلى علوي وإلهام شاهين وباسم سمرة في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية
"يشعر بعدم الاحترام".. لماذا يرفض كريم بنزيما تجديد عقده مع اتحاد جدة؟
رياضة عربية وعالمية

"يشعر بعدم الاحترام".. لماذا يرفض كريم بنزيما تجديد عقده مع اتحاد جدة؟
الدراسة تبدأ 7 فبراير.. التعليم تحسم الجدل: لا تأجيل للفصل الدراسي الثاني
مدارس

الدراسة تبدأ 7 فبراير.. التعليم تحسم الجدل: لا تأجيل للفصل الدراسي الثاني
مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
شئون عربية و دولية

مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
علاقات

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟