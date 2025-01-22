6 نصائح ذهبية لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

الكوليسترول المرتفع أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يتراكم هذا النوع من الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها وانسدادها، ولكن، يمكنك التحكم في مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة، وفقا لموقع "India".

التحكم في الوزن

الوزن الزائد يرتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول، لذا، إن خسارة الوزن تُسهم بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول.

النشاط البدني

ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد على حرق الدهون، وبالتالي تخفض مستوى الكوليسترول الضار وترفع مستوى الكوليسترول الجيد.

تجنب الدهون المتحولة

تعتبر الدهون المتحولة من أخطر أنواع الدهون على صحة القلب، لذلك، يجب تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على هذه الدهون مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

التفاح

يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض مستوى الكوليسترول.

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل الجوز واللوز مصدراً غنياً بالدهون الصحية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

الثوم

الثوم من التوابل الطبيعية التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول وتقليل الالتهابات.

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