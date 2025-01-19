احذر.. 5 علامات تكشف وجود دهون على الكبد

كتب – سيد متولي

وجود دهون على الكبد مشكلة خطيرة يجب التعرف على أعراضها، حتى لا يتسبب الأمر في مضاعفات خطيرة تصل إلى فشل الكبد.

وقال موقع تايمز ناو، إن الكبد الدهني هو مصطلح يستخدمه الأطباء لوصف تراكم الدهون في الكبد، لكن تراكم الدهون يصبح مشكلة عندما يتجاوز 5% من وزن الكبد، وفي حين أن أعراضه قد لا تظهر في البداية، لكن الأمر قد يسبب مضاعفات خطيرة، بما في ذلك فشل وتليف الكبد، لكن ما علامات التحذير المبكرة؟.

تورم القدمين

تورم القدمين قد يعني أن مرض الكبد الدهني يهدد صحتك، ويحدث بسبب زيادة الضغط في الأوعية الدموية للكبد، ما يتسبب في تسرب السوائل.

اضطراب الوزن

اضطراب الوزن سواء إذا كنت تكتسبه أو تفقده دون أي تغيير في نظامك الغذائي، علامة على وجود خطأ في الكبد.

الشعور بالتعب باستمرار

الشعور بالتعب باستمرار علامة على أن الكبد الدهني لديك أصبح خارج نطاق السيطرة، ما قد يسبب مشكلة خطيرة.

الغثيان

الشعور بالغثيان المستمر علامة على مرض الكبد الدهني، فعندما يصبح الكبد أكثر التهابا، فإنه يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.

البول الداكن

البول الداكن يشير إلى مشاكل في الكبد، إذ يفشل هذا العضو في معالجة النفايات بشكل صحيح.

علاج الكبد الدهني

لا يوجد علاج محدد، لكن هناك بعض التغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها، وتشمل:

ممارسة الرياضة.

الاهتمام بنظام غذائي صحي.

تناول الأدوية لإدارة الحالات الأيضية.

الحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد A وC.

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