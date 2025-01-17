هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة المواسير والكوارع.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شوربة المواسير والكوارع من الأطعمة الشعبية في العديد من البلدان، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على صحة الجسم والعظام.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الكوارع والمواسير من الأطعمة الشعبية التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين وهو بروتين رئيسي للأنسجة والعظام، ما يعزز صحة المفاصل ومرونتها.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ تلك الوجبة تساهم في تقليل الشيخوخة وظهور التجاعيد، وحماية الجلد، والشعر من التساقط.

وقدمت عدة فوائد أخرى لتلك الوجبة الشعبية:

تقوية جهاز المناعة.

تقوية العظام.

تقوية الأسنان.

تحسن الهضم.

تقليل الالتهاب المعوي.

مد الجسم بالطاقة.

وعلى الرغم من فوائدها، حذّرت من تناولها بكميات كبيرة بسبب محتواها العالي من الدهون والسعرات الحرارية.

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