عدو المعدة الأول.. مكون غذائي خفي يدمر صحتك دون أن تدري

عدو المعدة الأول.. مكون غذائي خفي يدمر صحتك دون أن

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من فوائد تناول الملح وتأثيره على الجسم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يدمر صحتك دون أن تدري.

وكشف موقع "webmd" تأثير الإفراط في تناول الملح على المعدة.

ما تأثير الإفراط في تناول الملح؟

قد يؤدي إضافة المزيد من الملح إلى النظام الغذائي في الإصابة بالجفاف والغثيان والإسهال واضطراب وآلام وتقلصات المعدة وبمرور الوقت وعلى المدى الطويل زيادة احتمالية الإصابة بسرطان المعدة.

أضرار أخرى لـ الملح:

-تورم القدمين.

-العطش المفرط.

-زيادة الوزن.

-الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر.

-قلة النوم.

-الشعور بالضعف والتعب.

- تضخم عضلة القلب.

-الصداع.

-فشل القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.

-أمراض الكلى.

-حصوات الكلى.

-هشاشة العظام.

-سرطان المعدة.

السكتة الدماغية.

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