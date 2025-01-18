يعشقها الملايين.. طهي الدجاج بهذه الطريقة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كتبت- أسماء العمدة:

تناول الدجاج باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي متوازن وطهيه بطرق صحية لا يُعتبر سببًا مباشرًا للإصابة بالسرطان، لكن من المهم الانتباه إلى طريقة تربية الدجاج وطهيه واستهلاكه لتقليل أي مخاطر محتملة.

وفقًا لموقع news18، قد يُستخدم بعض المربين المضادات الحيوية بشكل مفرط في تربية الدجاج، ما يُساهم في ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا يُشكل خطرًا على الصحة بشكل عام.

الهرمونات

استخدام الهرمونات لتسريع نمو الدجاج أصبح أقل شيوعًا في العديد من البلدان، ولكن من المهم التأكد من مصدر الدجاج الذي تتناوله.

شواء الدجاج على نار مباشرة

شواء الدجاج على درجات حرارة عالية جدًا يُنتج مركبات مسرطنة، مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

القلي العميق

قلي الدجاج يُنتج أيضًا مركبات ضارة مثل الأكريلاميد.

أجزاء معينة من الدجاجي

نصح بتجنب الإفراط في تناول رقبة الدجاج والأحشاء، حيث قد تتراكم فيها بعض السموم والبكتيريا.

اللحوم المصنعة من الدجاج

مثل النقانق والبرجر المصنوع من الدجاج المعالج، قد تحتوي على مواد حافظة مثل النترات والنتريت التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

كيف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان عند تناول الدجاج؟

ابحث عن الدجاج الذي يُربى بدون استخدام مفرط للمضادات الحيوية والهرمونات.

يُفضل طهي الدجاج بالسلق أو الشوي في الفرن على درجة حرارة منخفضة أو الطهي على البخار.

تجنب تعريض الدجاج للهب المباشر أو طهيه حتى الاحتراق.

قلل من تناول اللحوم المصنّعة من الدجاج.

اختر الدجاج الطازج بدلًا من المُصنّع.تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

اعتدل في تناول الدجاج ولا تجعله المصدر الوحيد للبروتين في نظامك الغذائي.

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