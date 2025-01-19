فاكهة تحمي من هشاشة العظام والالتهابات.. احرص على تناولها

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا أن تناول الخوخ يمكن أن يسهم في تحسين صحة النساء بعد انقطاع الطمث وتقليل أعراض هشاشة العظام وزيادة كتلة العضلات.

ووجد الباحثون أن الخوخ يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل البوليفينول، التي تساعد على تقليل الالتهابات الذي يؤدي إلى فقدان العظام.

وفي الدراسة، تم تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات: مجموعة لم تتناول الخوخ، ومجموعة تناولت 50 جرام منه يوميا (4 إلى 6 حبات)، وأخرى تناولت 100 جرام يوميا (10 إلى 12 حبة).

وعلى مدار 12 شهر لوحظ الباحثون أن النساء اللواتي تناولن 4 إلى 6 حبات خوخ يوميا حافظن على كثافة العظام وقوتها، خاصة في العظام القشرية، بينما انخفضت كثافة العظام وقوتها في المجموعة التي لم تتناول الخوخ.

وأشار الباحثون أن استهلاك الخوخ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأمعاء بفضل محتواه من الألياف.

كما يساعد في الوقاية من فقر الدم بفضل محتواه من الحديد، ويسهم في الحفاظ على عظام صحية بفضل النحاس والمغنيسيوم وفيتامين (ك).

وأشارت الدراسة التي نشرت في BMC Nutrition & Metabolism أن تناول الخوخ قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 60.8%.

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