هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول السحلب.. هذا ما يحدث للجسم

كتبت- شيماء مرسي

السحلب مشروب شتوي شهير يفضل كثيرون تناوله، وذلك لمذاقه اللذيذ كما أنه يمنح الجسم شعور بالدفء، ومع ذلك ينصح بعض الأشخاص بالابتعاد عنه، وهو ما نكشفه لكم وفقا لموقع "onlymyhealth".

مرضى السكري

الإفراط في تناول السحلب يؤثر سلبا على مرضى السكري، وذلك لأنه يحتوي على مزيج من السكر والدقيق والنشا، وهذه المكونات قد تتسبب في ارتفاع سكر الدم.

الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن

يجب على هؤلاء الحذر من شرب السحلب لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

الحوامل

يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن شرب السحلب لمنع لزيادة الوزن والإصابة بسكري الحمل.

الأطفال

يجب إبعادع عن الأطفال، وذلك لأنه منخفض في القيمة الغذائية ويضعف الجهاز المناعي ويعرضهم للإصابة بالسمنة المفرطة وتلف الأسنان.

فوائد تناول السحلب:

-مكافحة التوتر.

-غني بمضادات الأكسدة.

-صحة العظام.

-يساعد على الهضم.

-التخلص من القرحة.

-صحة العيون.

-صحة الجلد.

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