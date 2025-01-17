3 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم القاتل.. لا تتجاهليها

يُعرف سرطان عنق الرحم بـ "القاتل الصامت" لأنه غالباً ما تتشابه أعراضه مع مشاكل صحية أقل خطورة، مثل غزارة الدورة الشهرية والإرهاق، ما قد يُؤخر التشخيص.

ففي بريطانيا وحدها، تفقد حوالي امرأتين حياتهما يومياً بسبب هذا المرض، الذي أودى بحياة شخصية التلفزيون الشهيرة جايد جودي في سن مبكرة (27 عاماً).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، يُؤكد الخبراء على أن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يُحدث فرقاً كبيراً في فرص الشفاء. ففي حال اكتشاف المرض في مراحله الأولى، ترتفع نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات على الأقل إلى 95%. بينما تنخفض هذه النسبة بشكل حاد إلى 15% فقط في حال اكتشاف السرطان في مراحل متأخرة، عندما يكون قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

ثلاث علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها

أوضحت أنجيلا سارمينتو بينتانكورت، المتخصصة الطبية في شركة myTomorrows، ثلاث علامات رئيسية يجب على النساء الانتباه إليها واستشارة الطبيب في حال ظهورها:

نزيف غير طبيعي

يشمل ذلك غزارة الدورة الشهرية بشكل ملحوظ، النزيف بعد الجماع، النزيف بين فترات الدورة الشهرية، أو النزيف بعد انقطاع الطمث. هذا النزيف المتكرر والغزير قد يُسبب شعوراً بالإرهاق والتعب أكثر من المعتاد.

ألم أثناء الجماع أو ألم مزمن في منطقة الحوض

قد يكون الألم في أسفل الظهر أو بين عظام الحوض (الحوض) من الأعراض الشائعة المصاحبة للدورة الشهرية، ولكنه قد يكون أيضاً علامة على وجود سرطان عنق الرحم. غالباً ما ينتج هذا الألم عن ضغط الورم على الأعصاب أو العظام أو الأعضاء المجاورة.

ألم في أسفل الظهر أو البطن

قد يكون الألم المستمر أو المتكرر في هذه المناطق علامة أخرى يجب الانتباه إليها.

لماذا يحدث النزيف غير الطبيعي؟

يُفسر الخبراء حدوث النزيف غير الطبيعي بأن الأنسجة السرطانية والأوعية الدموية المُغذية لها تكون هشة وقابلة للنزيف بسهولة. ومع انتشار المرض، قد تتعرض الأنسجة السليمة أيضاً للتلف والنزيف.

تنصح السيدة سارمينتو بينتانكورت بضرورة الحصول على استشارة طبية فورية في حال ظهور أي من هذه الأعراض المذكورة أعلاه، ليتمكن الأطباء من إجراء الفحوصات اللازمة واستبعاد احتمالية الإصابة بالسرطان. فالتشخيص المبكر يُنقذ الأرواح.

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