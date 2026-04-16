كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، عن تفاصيل العمليات العسكرية الجارية لتنفيذ "الحصار البحري" على إيران، مؤكدا أن الإجراءات تشمل المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الدولية على حد سواء.



مطاردة سفن الدعم والنفط



أوضح الجنرال كين، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية تُلاحق بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني، أو أي سفينة أخرى تحاول تقديم دعم مادي لطهران.



وأشار رئيس هيئة الأركان، بشكل خاص إلى استهداف ما يعرف بـ "أسطول الظل"، وهي السفن التي تُستخدم لنقل النفط الإيراني بطرق غير قانونية للالتفاف على العقوبات.



حصيلة العمليات الميدانية



أعلن رئيس الأركان، أن القوات البحرية الأمريكية نجحت في اعتراض وإجبار السفن على التراجع في 13 واقعة منفصلة منذ بدء سريان الحصار، مؤكدا أن هذه العمليات تتركز حصريا على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، دون أن تمتد لتشمل السفن العابرة من وإلى وجهات أخرى عبر مضيق هرمز.



حشد عسكري ضخم



كما كشف كين، عن حجم القوة المشاركة في هذه المهمة، مؤكدا أن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي يشاركون "بفاعلية" في عمليات تنفيذ الحصار وضمان إحكام القبضة على التحركات البحرية الإيرانية، في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن.



في غضون ذلك، أطلق وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تحذيرا شديد اللهجة إلى القادة في إيران، مطالبا إياهم بضرورة "الاختيار بحكمة" بين قبول اتفاق متاح حاليا أو مواجهة استمرار الحصار الخانق والعمليات العسكرية الواسعة.



وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.