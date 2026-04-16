إعلان

البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه

كتب : مصطفى الشاعر

02:19 م 16/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.


خطوط ترامب الحمراء


أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب رسم "خطوطا حمراء" واضحة للجانب الإيراني خلال المفاوضات الجارية، مشيرة إلى أن مصلحة طهران تكمن في الاستجابة للمطالب الأمريكية.


ووصفت ليفيت التحديات الراهنة بأنها "عائق مؤقت" أمام المسعى الأمريكي طويل الأمد لتحييد التهديدات النووية، معتبرة أن الوصول إلى اتفاق يُمثّل "مكسبا كبيرا" للأمن العالمي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.


انفراجة عبر بوابة إسلام آباد


على جانب آخر، كشف مسؤول إيراني رفيع، لوسائل إعلام رسمية، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لعبت "دورا محوريا" في تقريب وجهات النظر وتقليص الفوارق في بعض الملفات العالقة.


وأشار المسؤول إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية رفعت سقف التوقعات بشأن تمديد وقف إطلاق النار والانتقال إلى جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع واشنطن.


عُقدة اليورانيوم والقيود الزمنية


رغم الأجواء الإيجابية، أقر المصدر الإيراني باستمرار وجود خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي، خاصة فيما يتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب ومدد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.


وأكد المصدر، أن هذه النقاط الفنية لا تزال بانتظار "الحسم" في الجولات المقبلة، رغم الرغبة المشتركة في تمديد التهدئة وتوسيع نطاق التفاوض.


وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الموعد الرسمي للجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "لم يُحدد بعد"، مشددة في الوقت ذاته على أن إسلام آباد ستواصل القيام بدورها المحوري لتسهيل الحوار المباشر بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قصف لبنان السلاح النووي الإيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

