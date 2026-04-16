في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية، قد تتحول بعض العادات اليومية البسيطة إلى عامل خفي يؤثر على كفاءة الذاكرة دون أن يدرك المستخدم ذلك.

أخطاء الاعتماد المفرط على الهاتف المحمول في تخزين المعلومات



وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري المخ والأعصاب، إن الاعتماد المفرط على الهاتف المحمول في تخزين المعلومات اليومية، مثل أرقام الهواتف والمواعيد والملاحظات، يؤدي تدريجيا إلى إضعاف الذاكرة، وهي ظاهرة تعرف علميا باسم "النسيان الرقمي".

وأوضح "عز العرب" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الدماغ يعتمد على التمرين المستمر للحفاظ على كفاءته، ومع نقل مهام التذكر إلى الهاتف، تقل قدرة المخ على استدعاء المعلومات، خاصة مع الوقت.

وأضاف أن الاستخدام المتكرر للموبايل مع التنقل السريع بين التطبيقات والإشعارات يؤدي إلى تشتت الانتباه، وهو ما ينعكس سلبا على عملية تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة المدى، لأن التركيز عنصر أساسي في تكوين الذكريات.

وأشار إلى أن الانشغال المستمر بالإشعارات يقلل من نشاط مناطق مسؤولة عن التعلم والتذكر داخل المخ، ما قد يؤدي إلى ضعف في الأداء الذهني إذا استمر هذا النمط لفترات طويلة.

فوائد تقليل الاعتماد الكامل على الهاتف في المهام الذهنية



وشدد على أهمية تقليل الاعتماد الكامل على الهاتف في المهام الذهنية، مثل محاولة حفظ المعلومات البسيطة، وتنظيم وقت استخدام الأجهزة الذكية، خاصة قبل النوم، لتجنب التأثيرات السلبية على الدماغ.

وأكد في ختام تصريحاته أن الحفاظ على الذاكرة يتطلب توازنا في استخدام التكنولوجيا، إلى جانب ممارسة أنشطة تحفز العقل مثل القراءة، والتفكير التحليلي، والتفاعل الاجتماعي، بما يساعد على تعزيز القدرات الذهنية وتقليل مخاطر التراجع المعرفي.

