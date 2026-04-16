الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

18:45

فرايبورج

أستون فيلا

21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

21:00

كريستال بالاس

إعلان

فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟

كتب : هند عواد

02:23 م 16/04/2026

الدوري المصري

يمكن أن يحسم بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الجمعة 1 مايو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وبعد انتهاء مباراة القمة، سيتبقى جولتين فقط على نهاية الموسم، إذ يواجه الزمالك سموحة وسيراميكا كليوباترا، فيما يواجه الأهلي إنبي والمصري البورسعيدي.

الموقف الحالي في الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ46 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز والأهلي، في المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

وقبل القمة يواجه الزمالك بيراميدز وإنبي، فيما يصطدم الأهلي ببيرميدز، إذ لم يلعب "باي" الأبيض في الجولة الثانية، بينما يغيب الأحمر عن الجولة الثالثة المقبلة.

ويتوج الزمالك بلقب الدوري المصري في المباراة القمة، في حالة فوزه في المباراتين المقبلتين ضد بيراميدز وإنبي مع هزيمة الأهلي من بيراميدز، في هذه الحالة يتصدر الزمالك بـ52 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي، ففوزه في القمة يضمن له البطولة قبل جولتين من نهاية الموسم.

إعلان

إعلان

