قال إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر، إن شركة جوتن تواصل الاستثمار في تعزيز قدراتها التشغيلية، حيث بلغ حجم استثماراتها في أحدث مصانعها في مصر نحو 100 مليون دولار.

جاء ذلك على هامش زيارة السفير إريك بي. هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، في أول زيارة رسمية له إلى أحدث مصانع شركة جوتن.

وأضاف الشامي، أن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات بين مصر والنرويج، وتساهم في عزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأتاحت الزيارة فرصة لاستعراض مصنع جوتن الجديد والمتطور، الذي تم افتتاحه في عام 2024، والذي تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 72 مليون لتر من خلال خط إنتاج واحد يعمل بنظام الوردية الواحدة، ويضم نحو 450 موظفًا، ما يعكس التزام جوتن المستمر بدعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في مصر.

وأشار الشامي، إلى أن الشركة تواصل توسيع نطاق أعمالها التصديرية بشكل مستمر، حيث تصل حاليًا إلى أسواق تشمل ليبيا وكينيا والولايات المتحدة، مع خطط للتوسع في تركيا والمغرب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوسع في إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، بحسب الشامي.

وقال إريك بي. هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، إن حجم استثمارات جوتن تعكس التزامًا حقيقيًا بدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص محلية ذات قيمة، بالتوازي مع توافقها مع رؤية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتصدير، خاصة نحو الأسواق الأفريقية.