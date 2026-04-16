تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات

كتب : سيد متولي

03:30 م 16/04/2026

أطعمة عالية البروتين

يعتقد الكثيرون أن البيض هو المصدر الأساسي والأقوى للبروتين، لكن توجد مجموعة من الأطعمة النباتية النشوية التي قد تفوقه في كمية البروتين لكل وجبة، مع فوائد غذائية إضافية مهمة.

ووفقا لما ذكره موقع Verywell Health، فإن هناك 5 أطعمة تمثل خيارات قوية لدعم بناء العضلات، فبينما تحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 جرامات من البروتين، توجد أطعمة أخرى يمكن أن تمنح الجسم كميات أكبر بكثير عند تناولها بكوب واحد فقط، فما هي؟.

هل الحمص غني بالبروتين؟

يحتوي كوب من الحمص المطبوخ على كمية جيدة من البروتين تصل إلى 15 جراما، إلى جانب 13 جراما من الألياف، كما يمد الجسم بعنصر الكولين الذي يلعب دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي وصحة القلب.

هل الفاصوليا من أغنى البقوليات بالبروتين؟

الفاصوليا من أغنى البقوليات بالبروتين، إذ توفر ما يقارب 15 جراما لكل كوب مطبوخ، إلى جانب كمية كبيرة من الألياف تصل إلى 15 جراما، كما تحتوي على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والفولات والبوتاسيوم.

هل الكينوا من الحبوب الغنية بالبروتين؟

الكينوا من الحبوب الغنية بالبروتين، إذ توفر نحو 8 جرامات لكل كوب، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف والحديد.

هل مكرونة القمح الكامل توفر البروتين؟

توفر مكرونة القمح الكامل ما يقارب 7 جرامات من البروتين لكل كوب، إلى جانب دورها في دعم الطاقة وبناء العضلات عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

ما دور العدس في نمو العضلات؟

يتميز العدس بقيمته الغذائية العالية، حيث يوفر نحو 18 جراما من البروتين لكل كوب، ما يجعله من أفضل الخيارات النباتية لدعم نمو العضلات وتقويتها، إضافة إلى كونه مصدرا مهما للألياف والمعادن.

