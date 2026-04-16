بدأ العد التنازلي.. تحذير من أزمة غذاء عالمية والسر "مضيق هرمز"

حذّر خبير اقتصادي في الأمم المتحدة من أن "الوقت ينفد"مع اقتراب أزمة غذاء عالمية، إذ بدأت الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز تؤثر بالفعل على مواسم الزراعة في أنحاء العالم.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن هناك حاليًا مجموعة من الدول التي تدخل موسم الزراعة، مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا والهند والسودان وكينيا، بالإضافة إلى البرازيل وتايلاند.

غلق مضيق هرمز

وأضاف أنه إذا استمرت الاضطرابات عبر المضيق، الذي يمر عبره “35% من النفط، و20% من الغاز الطبيعي، و 20 إلى 30% من الأسمدة، فإن المزارعين سيضطرون إلى اتخاذ قرارات الزراعة بموارد أقل، ما سيؤثر على الإنتاجية وبالتالي على توفر الغذاء.

وأوضح في حديثه مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن "الوقت ينفد"، وأنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق خلال الأيام المقبلة، فإن الضرر قد بدأ بالفعل، وهناك نافذة حرجة مدتها 90 يومًا مطلوبة لإعادة تشغيل التجارة وتمكين الأسواق من امتصاص آثار الأزمة في الأشهر المقبلة.

وقال:"إذا تم التوصل إلى اتفاق، فنحن داخل نافذة من صفر إلى 90 يومًا. هذه نافذة حرجة، وستعني أنه خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر يمكن للأسواق أن تمتص معظم الضرر، وستستأنف حركة توزيع الأسمدة. وهذا قد يهدئ الوضع ويمنع حدوث أزمة غذاء محتملة".