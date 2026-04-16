بدأ العد التنازلي.. تحذير من أزمة غذاء عالمية والسر "مضيق هرمز"

كتب : وكالات

03:00 م 16/04/2026

مضيق هرمز

حذّر خبير اقتصادي في الأمم المتحدة من أن "الوقت ينفد"مع اقتراب أزمة غذاء عالمية، إذ بدأت الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز تؤثر بالفعل على مواسم الزراعة في أنحاء العالم.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن هناك حاليًا مجموعة من الدول التي تدخل موسم الزراعة، مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا والهند والسودان وكينيا، بالإضافة إلى البرازيل وتايلاند.

غلق مضيق هرمز

وأضاف أنه إذا استمرت الاضطرابات عبر المضيق، الذي يمر عبره “35% من النفط، و20% من الغاز الطبيعي، و 20 إلى 30% من الأسمدة، فإن المزارعين سيضطرون إلى اتخاذ قرارات الزراعة بموارد أقل، ما سيؤثر على الإنتاجية وبالتالي على توفر الغذاء.

وأوضح في حديثه مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن "الوقت ينفد"، وأنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق خلال الأيام المقبلة، فإن الضرر قد بدأ بالفعل، وهناك نافذة حرجة مدتها 90 يومًا مطلوبة لإعادة تشغيل التجارة وتمكين الأسواق من امتصاص آثار الأزمة في الأشهر المقبلة.

وقال:"إذا تم التوصل إلى اتفاق، فنحن داخل نافذة من صفر إلى 90 يومًا. هذه نافذة حرجة، وستعني أنه خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر يمكن للأسواق أن تمتص معظم الضرر، وستستأنف حركة توزيع الأسمدة. وهذا قد يهدئ الوضع ويمنع حدوث أزمة غذاء محتملة".

مضيق هرمز منظمة الغذاء العالمي حرب إيران وأمريكا

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين