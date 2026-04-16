لا شك في أن اتباع بعض العادات الصحية في الصباح، يمكن أن يحدث فارقا كبيرا في مستوى النشاط والتركيز على مدار اليوم.

الاستيقاظ في موعد ثابت يوميا



وقال الدكتور محمد عادل، استشاري الطب الوقائي، إن الاستيقاظ في موعد ثابت يوميا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، وهو ما ينعكس إيجابيا على جودة النوم ومستويات الطاقة، مشيرا إلى أن التعرض المبكر لضوء الشمس يسهم في تنشيط إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن اليقظة.

وأضاف عادل في تصريحات لـ"مصراوي" أن شرب الماء فور الاستيقاظ يعد من أبسط العادات وأكثرها تأثيرا، إذ يعوض الجسم عن فقدان السوائل خلال النوم، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين وظائف المخ.

وأوضح أن تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، مثل البيض أو الزبادي مع الفواكه، يمنح الجسم طاقة مستدامة ويمنع الشعور بالخمول في منتصف اليوم، محذرا من الاعتماد على السكريات السريعة التي تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الطاقة يعقبه هبوط سريع.

عادات تساهم في تحسين الحالة المزاجية

وأشار إلى أن ممارسة نشاط بدني خفيف صباحا، مثل المشي أو تمارين الإطالة، تساهم في تحسين الحالة المزاجية وزيادة تدفق الدم إلى العضلات والمخ، ما يعزز القدرة على التركيز والإنتاجية.

كما شدد على أهمية تجنب استخدام الهاتف المحمول فور الاستيقاظ، لافتا إلى أن التعرض المبكر للمحتوى الرقمي قد يزيد من التوتر ويؤثر سلبا على صفاء الذهن في بداية اليوم.

وأكد "عادل" أن هذه العادات مدعومة بتوصيات طبية صادرة عن جهات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تشدد على أهمية نمط الحياة الصحي في تعزيز الطاقة والوقاية من الأمراض المزمنة.

