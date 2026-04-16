في ظل ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، لجأت العديد من النساء إلى البحث عن بدائل طبيعية وآمنة واقتصادية.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز 5 مشروبات تساعد على ترطيب البشرة، وفقا لموقع "هيلث".

هل الشاي الأخضر سر البشرة النقية؟



يساعد تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا على مكافحة الجذور الحرة، كما إنه يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية وتحسين مرونة الجلد.

كيف يعزز ماء الليمون والعسل نضارة بشرتك؟



يسهم تناول هذا المشروب في تعزيز إنتاج الكولاجين وتوحيد لون وترطيبها ومنع ظهور البثور.

لماذا يعد ماء جوز الهند مشروب الجمال الطبيعي؟



هذا المشروب غني بفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من أضرار أشعة الشمس.

كما أنه غني بفيتامينات ب والمغنيسيوم، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سنا ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

هل حليب الشوفان الحل للبشرة الجافة والحساسة؟



مفيد لأصحاب البشرة الجافة والمعرضة للإكزيما، حيث إنه يتمتع بخصائص مهدئة وملطفة.

كما أن الشوفان أيضا مضادا للالتهابات وغني بالزنك، مما يساعد على الحد من ظهور البثور عن طريق قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

كيف يساعد عصير الجزر والشمندر على تجديد البشرة؟



يحتوي الجزر على البيتا كاروتين والشمندر على العديد من الفيتامينات، مما يسهم في تجديد ونضارة البشرة وإزالة السموم.

اقرأ أيضا :

مشروبات يومية قد تضعف الكلى تدريجيا.. لا تتجاهلها

مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية

جمال شعبان يحذر من عادة يفعلها أغلب المصريين