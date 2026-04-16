قد تبدو بعض المشروبات اليومية آمنة أو حتى مفيدة، لكنها في الواقع قد تحمل تأثيرات سلبية غير متوقعة على جهاز المناعة، خاصة عند الإفراط في تناولها بشكل مستمر.

وقال الدكتور أحمد شوقي، استشاري التغذية العلاجية والمناعة، إن الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالسكريات المضافة، مثل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، يؤدي إلى إضعاف الاستجابة المناعية للجسم، نتيجة تأثيرها على كفاءة خلايا الدم البيضاء.

وأوضح شوقي في تصريحات لـ"مصراوي" أن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر قد يقلل من قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى، مشيرا إلى أن دراسات طبية أظهرت أن الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يثبط نشاط الخلايا المناعية لعدة ساعات بعد تناوله.

وأضاف أن بعض المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، قد تؤثر بشكل غير مباشر على المناعة، خاصة إذا تسببت في اضطراب النوم، حيث يعد النوم الجيد أحد أهم العوامل الأساسية للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن المشروبات المحلاة صناعيا، رغم انتشارها كبديل صحي، قد تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس سلبا على المناعة، نظرا لارتباط صحة الجهاز الهضمي بكفاءة الجهاز المناعي.

وشدد على أهمية الاعتدال في استهلاك هذه المشروبات، واستبدالها بخيارات صحية مثل الماء، والعصائر الطبيعية غير المحلاة، والمشروبات العشبية، مع الحفاظ على نمط حياة متوازن.

وأكد في ختام تصريحاته أن تقوية جهاز المناعة لا تعتمد على عنصر واحد فقط، بل على منظومة متكاملة تشمل التغذية السليمة، والنوم الكافي، والنشاط البدني، وتقليل العادات اليومية التي قد تضعف من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

