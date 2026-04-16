وزير الدولة للإعلام يعلن عن مشهد إعلامي جديد الأسبوع المقبل

كتب : نشأت حمدي

03:21 م 16/04/2026

الدكتور ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الأسبوع المقبل سيشهد ظهور مشهد إعلامي منظم يعكس الرؤية التي طرحها، موضحًا أن هذا المشهد يقوم على التواصل مع جميع العاملين في المجال الإعلامي، بدءًا من المذيعين ومقدمي البرامج، مرورًا بفِرَق الإعداد، وصولًا إلى الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية.

وأضاف "رشوان"، خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي اليوم الخميس، أنه لا توجد مؤسسة في مصر تعمل بمعزل عن غيرها، مشددًا على أنه لن يسمح لنفسه يومًا بالعمل منفردًا، في ظل طبيعة المشهد الإعلامي الذي يتطلب تكاتف جميع الأطراف

وتابع، أن هذا التحرك يستهدف جمع كل مكونات الإعلام المصري دون استثناء، من أجل الجلوس معًا والاستماع إلى مختلف الرؤى ومناقشة التحديات والعمل على حلها بشكل جماعي، مؤكدًا أن الهمّ واحد ولن يُعالج إلا بتكاتف الجميع.

وزير الدولة للإعلام مجلس النواب ضياء رشوان

