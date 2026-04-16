إصابة 4 طلاب بتسمم غذائي في الإسكندرية.. وتحرك عاجل لـ"سلامة الغذاء"

كتب : أحمد جمعة

03:22 م 16/04/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

قالت هيئة سلامة الغذاء، إنها تحركت على الفور في ضوء تلقي بلاغ من محافظة الإسكندرية بشأن الاشتباه في إصابة 4 طلاب بحالات تسمم غذائي عقب تناول وجبات من أحد المطاعم، حيث أجرت فحصا للمنشأة محل الشكوى.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت المعاينة الميدانية عن رصد مخالفات جسيمة، شملت تدني مستوى النظافة العامة، وسوء بيئة تداول الغذاء، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الأساسية، بما يمثل خطرًا على صحة المستهلكين.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة (جنح أول الرمل)، إلى جانب غلق المنشأة وتشميعها بالتنسيق مع حي شرق الإسكندرية.

كما تم سحب 7 عينات من الوجبات محل الاشتباه وإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه النتائج.

سلامة الغذاء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الشكاوى

ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: هنا، أو عبر الخط الساخن 16528.

كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: هنا ، دعمًا لجهود حماية الصحة العامة.

فيديو قد يعجبك



هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
زووم

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
علاقات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟

