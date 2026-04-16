قالت هيئة سلامة الغذاء، إنها تحركت على الفور في ضوء تلقي بلاغ من محافظة الإسكندرية بشأن الاشتباه في إصابة 4 طلاب بحالات تسمم غذائي عقب تناول وجبات من أحد المطاعم، حيث أجرت فحصا للمنشأة محل الشكوى.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت المعاينة الميدانية عن رصد مخالفات جسيمة، شملت تدني مستوى النظافة العامة، وسوء بيئة تداول الغذاء، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الأساسية، بما يمثل خطرًا على صحة المستهلكين.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة (جنح أول الرمل)، إلى جانب غلق المنشأة وتشميعها بالتنسيق مع حي شرق الإسكندرية.

كما تم سحب 7 عينات من الوجبات محل الاشتباه وإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه النتائج.

سلامة الغذاء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الشكاوى

ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: هنا، أو عبر الخط الساخن 16528.

كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: هنا ، دعمًا لجهود حماية الصحة العامة.