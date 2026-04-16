الأمن يكشف خط سير خاطفة رضيعة الحسين ويضبطها في التجمع

كتب : محمد الصاوي

03:13 م 16/04/2026

طفلة رضيعة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خط سير المتهمة في واقعة خطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع تحركاتها منذ لحظة هروبها.

تفريغ الكاميرات يقود لضبط متهمة خطف طفلة الحسين داخل التجمع

وكشفت التحريات أن فرق البحث قامت بتتبع المتهمة عبر كاميرات المراقبة بمحيط المستشفى والشوارع، حتى تم رصدها داخل منطقة التجمع، حيث جرى ضبطها أثناء تواجدها وبحوزتها الطفلة.

وبدأت الواقعة بعد ساعات من ولادة الرضيعة، حيث تسلمتها والدتها في حالة صحية مستقرة، إلا أن الإرهاق دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة لمساعدتها في حمل الطفلة، قبل أن تستغل الأخيرة الفرصة وتغافل الأم وتختطف الرضيعة وتغادر المكان، خاصة بعد مغادرة الجدة الغرفة لشراء بعض المستلزمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي تفريغ كاميرات المراقبة

تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟

