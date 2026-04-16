تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خط سير المتهمة في واقعة خطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع تحركاتها منذ لحظة هروبها.

تفريغ الكاميرات يقود لضبط متهمة خطف طفلة الحسين داخل التجمع

وكشفت التحريات أن فرق البحث قامت بتتبع المتهمة عبر كاميرات المراقبة بمحيط المستشفى والشوارع، حتى تم رصدها داخل منطقة التجمع، حيث جرى ضبطها أثناء تواجدها وبحوزتها الطفلة.

وبدأت الواقعة بعد ساعات من ولادة الرضيعة، حيث تسلمتها والدتها في حالة صحية مستقرة، إلا أن الإرهاق دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة لمساعدتها في حمل الطفلة، قبل أن تستغل الأخيرة الفرصة وتغافل الأم وتختطف الرضيعة وتغادر المكان، خاصة بعد مغادرة الجدة الغرفة لشراء بعض المستلزمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.