يقوي قلبك.. عصير يخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول معا

كتبت- أسماء مرسي:

الجزر من الخضروات الشائعة والمحببة للكثيرين، ليس لمذاقه اللذيذ فقط، بل لقيمته الغذائية العالية التي تسهم في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

في هذا الصدد، إليكم الفوائد المذهلة لعصير الجزر في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وفقا لموقعي "medicinenet" و"webmd".

الجزر وضغط الدم

يحتوي الجزر على كميات كبيرة من البيتا كاروتين، وهو صبغة برتقالية تتحول في الجسم إلى فيتامين أ.

ويؤدي هذا الفيتامين دورا حيويا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ما يسهم في خفض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثير الصوديوم.

الجزر والكوليسترول

الجزر غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أن الألياف الغذائية به تعمل على تحقيق هذا الأمر عن طريق الارتباط به ومنع امتصاصه في الأمعاء.

بالإضافة إلى فوائده لمستويات الضغط والكوليسترول، يتمتع عصير الجزر بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، منها:

- يساعد فيتامين أ الموجود به على تحسين رؤية وحماية العين من الأمراض.

- يحتوي الجزر على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

- بفضل احتوائه على نسبة عالية من بيتا كاروتين، يساعد استهلاكه على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

كما أن بعض المركبات الموجودة في الجزرتعمل على الوقاية من بعض أنواع السرطان.

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