طعام شائع يسبب تراكم الدهون على الكبد.. احذر الإفراط فيه

كتبت- شيماء مرسي:



الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون في الجسم، ما يتسبب في تراكمها على الكبد، وهو ما يؤدي مع مرور الوقت إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.



ويحتوي الكبد السليم على كميات صغيرة من الدهون، ولكن عندما تبدأ الدهون في التراكم، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالالتهاب، وهذا بدوره يمكن أن يسبب تلف الكبد.



وعندما تتراكم الدهون في الكبد يُعرف ذلك بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتشمل عوامل الخطر لمرض الكبد الدهني غير الكحولي السمنة، وخاصة عندما تكون مستويات الدهون في البطن مرتفعة ومقاومة الأنسولين ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم وارتفاع مستويات الدهون في الدم.



وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأن يحد الرجال والنساء من تناول السكر إلى 25 و48 جراما يوميا، وهذا يعني حوالي 6 ملاعق صغيرة للنساء و9 ملاعق صغيرة للرجال.

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