15 صورة لأجمل طيور في العالم.. ريشها تحفة فنية

إيلون ماسك لم يصل لثرائه.. تعرّف على أغنى رجل في تاريخ البشرية - 15 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

يُعرف عالم الطيور بتنوعه الهائل، حيث تختلف أشكاله ولكل منها جمال فريد يميزها عن غيرها.

فيما يلي، نستعرض لكم أجمل الطيور حول العالم، وفقا لما ورد في موقع "vocal".

طائر الجنة

يتميز هذا الطائر بريشه الساحر الملون، ما يضفي عليه مظهرا خلابا لا ينسى، ويعتبر ذيل الذكر من أبرز ميزات هذا الطائر، حيث يصل طوله في بعض الأنواع إلى متر واحد.

لا يقتصر جاذبيته على جماله الخارجي، فهي تتمتع بذكاء حاد وقدرة على التكيف مع بيئتها، كما أنها تتميز بقدرتها على تقليد الأصوات والتعلم السريع.

طائر الحسون

يتميز طائر الحسون بجمال خلاب، كما يتميز بريش مميز، وأجنحته اللون الرمادي، مع بقع سوداء تزيّن بطنه وصدره الأبيض.

طوقان المنقار الأخضر

أما طوقان المنقار الأخضر فيعتبر من أبرز الطيور الاستوائية، ويتميز بمنقار ضخم منحني بألوان زاهية تجعله يبدو وكأنه يرتدي تاجا ملكيا، فضلا عن، يزين ظهره بقعة صفراء جذابة، ويتوج ذيله بريشة طويلة ذات لون أحمر ناري يضفي عليه لمسة من الفخامة.

الطائر الطنان الأزرق

يعتبر الطائر الطنان الأزرق، المعروف أيضا باسم الزمرد الأخضر، من أجمل الطيور حيث يتميز بريشه الأخضر والأصفر الزاهي الذي يتلألأ بألوان قوس قزح، ومنقاره الطويل والنحيف، فهذا الطائر يجمع بين الألوان الزاهية والحركات الرشيقة في لوحة فنية خلابة.

طائر الفلامنجو

أحد أبرز ما يميز الفلامنجو هو لونه الوردي الزاهي الذي يكسو ريشه، حيث يتغذى على الطحالب والقشريات الصغيرة التي تحتوي على صبغات كاروتينويد.

عندما يهضم الفلامنجو هذه الصبغات، تترسب في ريشه وتمنحه هذا اللون الوردي الجميل، وكلما زادت كمية هذه الصبغات في غذائه، زاد سطوع لونه الوردي.

الطاووس

الطاووس من أجمل الطيور على وجه الأرض، ويتميز الذكر بجمال لافت للنظر، وبريشه الملون الذي يجمع بين الأزرق والأخضر والأصفر والبني، وذيله الطويل المزين بعيون ملونة.

يعيش الطاووس في المناطق الاستوائية، ويتغذى على الحشرات والبذور والفواكه.

الجاي الأزرق

يتميز الجاي الأزرق بريشه الأزرق الساحر الذي يضفي عليه لمسة من السحر، تزينه خطوط سوداء وبيضاء أنيقة على ظهره، بينما يمتد ذيله الطويل كأنما هو فرشاة فنان رسمت لوحة بديعة.

البلبل ذو الشوارب الحمراء

يتألق البلبل ذو الشوارب الحمراء بألوانه الزاهية التي تجعله من أبرز الطيور في بيئته، حيث يغطي ريشه درجات اللون الأحمر، والتي تتناغم مع أجنحته الخضراء الزاهية، ما يمنحه مظهرا جذابا.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. شرب القهوة في هذا التوقيت يحميك من النوبة القلبية

احذر.. عادة شائعة أثناء استخدام اللاب توب تُسبب سرطان الجلد

لن تتخيل كيف تسافر أطول امرأة في العالم على متن الطائرات؟ (فيديو )

أغرب قضية.. رجل يقضي 14 عاما في السجن بسبب دجاجتين

مليونيرات المستقبل.. 3 أبراج يحصل أصحابها على وظيفة الأحلام خلال الأسابيع القادمة