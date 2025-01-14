تناوله على الريق.. مشروب سحري يقوي المناعة ويقاوم الأمراض

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت أخصائية التغذية البريطانية هانا براي، أنّ تناول مشروب معين في الصباح يسهم في تقوية المناعة ومقاومة الأمراض الخطيرة.

وقالت هانا: "جهاز المناعة لدينا هو نظام معقد يتضمن العديد من أجزاء الجسم المختلفة التي تعمل معا"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

وأضافت: "يجب شرب نصف لتر من ماء الليمون الدافئ يوميا على الريق، وقد يساعد ذلك على تقوية المناعة وتطهير وإزالة السموم من الجسم".

وأوضحت أن هذه الطريقة البسيطة تساهم في زيادة تناول فيتامين سي، وهو عنصر غذائي رئيسي لتقوية جهاز المناعة وتحسين الهضم، كما أن ماء الليمون يهيئ الجسم لتلقي الطعام عن طريق تحفيز إفرازات الجهاز الهضمي.

ويساعد تناول هذا المشروب خاصة في الشتاء على الوقاية من نزلات البرد وتقليل شدة الأعراض.

كما تحتوي الفاكهة والخضروات البرتقالية على نسبة عالية من بيتا كاروتين وهي مضادات أكسدة قوية.

وأضافت أخصائية التغذية أيضا أنه من الأفضل تناول الأكلات الغنية بالبروتين، مثل المكسرات أو البيض المسلوق أو الحمص.





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