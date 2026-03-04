إعلان

قطر للطاقة تفعل بند القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي

كتب : أحمد الخطيب

03:37 م 04/03/2026

شركة قطر للطاقة

أعلنت قطر للطاقة تفعيل حالة "القوة القاهرة" لصالح المشترين المتأثرين، وذلك عقب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، بحسب بيان نشرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الشركة أنها تقدر علاقاتها مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى استمرارها في تزويدهم بأحدث المستجدات فور توافرها.

ما معنى إعلان القوة القاهرة؟

يعد بند "القوة القاهرة" من الركائز الأساسية في عقود البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتسييل بقطاعي النفط والغاز.

ويقصد به وقوع ظرف استثنائي خارج عن إرادة الأطراف، غير متوقع، ويتعذر منعه أو الحد من آثاره، بما يؤدي إلى تعطّل تنفيذ الالتزامات التعاقدية كليًا أو جزئيًا.

وعادةً ما يترتب على تفعيل هذا البند تعليق الالتزامات المتأثرة مؤقتًا دون فرض جزاءات، إلى حين زوال السبب الطارئ واستئناف العمليات بصورة طبيعية.

قطر للطاقة الغاز الطبيعي إنتاج الغاز

