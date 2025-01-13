كيف يؤثر تناول الكربوهيدرات والدهون المشبعة على صحة المفاصل؟

كشفت دراسة أجراها باحثون أستراليون أن النظام الغذائي له تأثير كبير على صحة المفاصل في الجسم.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين اتبعوا نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون المشبعة لمدة 16 أسبوع عانوا من مشكلات وتغيرات في الغضاريف الموجودة في مفاصل الركبة واضطرابات أيضية ومشكلات في أنسجة الغضاريف، وفقا لموقع "mail".

كما أن الباحثين استخدموا شحم البقر والزبدة وزيت النخيل وزيت جوز الهند كمصدر للدهون المشبعة في النظام الغذائي وتبين أن الدهون المشبعة ليست كلها ضارة بالمفاصل بنفس الدرجة، فعندما استبدل الباحثون شحم البقر ببعض أنواع الدهون الموجودة في زيت جوز الهند، انخفضت علامات تدمير الغضاريف والاضطرابات الأيضية.

لذا فإن نوعية الغذاء لها دور كبير في التأثير على الجسم وصحة المفاصل بشكل عام.

لذا من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والبروتينات وفيتامين D والأوميجا3 للحفاظ على صحة المفاصل، مثل الأسماك وزيت الزيتون والتوت البري والكركم وبعض أنواع الخضروات والفواكه.

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