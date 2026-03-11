قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن حزب الله اتخذ قرارًا غير مقبول وغير مسؤول بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.

وأضاف مندوب فرنسا، أن على إسرائيل احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووقف جميع التدخلات البرية واسعة النطاق.

وأكد مندوب فرنسا، أنه لا يجوز استهداف المدنيين، سواء كانوا لبنانيين أو إسرائيليين.

وأشار إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية بهدف التوصل إلى خفض التصعيد.

من جانبه، قال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن إن بلاده لا تريد اتساع النزاع في لبنان.