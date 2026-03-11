إعلان

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: انضمام حزب الله للهجمات الإيرانية قرار غير مقبول

كتب : محمد أبو بكر

05:08 م 11/03/2026

مجلس الأمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن حزب الله اتخذ قرارًا غير مقبول وغير مسؤول بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.

وأضاف مندوب فرنسا، أن على إسرائيل احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووقف جميع التدخلات البرية واسعة النطاق.

وأكد مندوب فرنسا، أنه لا يجوز استهداف المدنيين، سواء كانوا لبنانيين أو إسرائيليين.

وأشار إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية بهدف التوصل إلى خفض التصعيد.

من جانبه، قال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن إن بلاده لا تريد اتساع النزاع في لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
شائعة وفاة هاني شاكر ليست الأولى.. أزمات أثارت الجدل حول شادي شامل
دراما و تليفزيون

شائعة وفاة هاني شاكر ليست الأولى.. أزمات أثارت الجدل حول شادي شامل
من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
تكرار سيناريو الخمسينات.. هل يقع ترامب في "فخ السويس" بسبب إيران؟
شئون عربية و دولية

تكرار سيناريو الخمسينات.. هل يقع ترامب في "فخ السويس" بسبب إيران؟
5 أيام.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك (قرار رسمي)
أخبار وتقارير

5 أيام.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك (قرار رسمي)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها