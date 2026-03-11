قالت الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني، أكد خلاله رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف إيران.

وأضافت الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاتصال على أن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.

