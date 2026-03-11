إعلان

رئيس الوزراء العراقي يؤكد للرئيس الإيراني رفض بغداد للحرب

كتب : محمد أبو بكر

05:02 م 11/03/2026

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

قالت الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني، أكد خلاله رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف إيران.

وأضافت الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاتصال على أن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اتصاله بالرئيس الإيراني، أن استهداف الأراضي العراقية يمثل اعتداءً على سيادة البلاد وأمنها، مشددًا على رفض العراق لمثل هذه الانتهاكات.

