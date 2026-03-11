إعلان

إصابة 4 عمال بعد سقوطهم من سيارة ربع نقل فى الدقهلية

كتب : رامي محمود

05:01 م 11/03/2026

سيارة ربع نقل ارشيفية

أصيب 4 عمال بكسور وجروح متفرقة، إثر سقوطهم من صندوق سيارة ربع نقل حال سيرها على طريق قرية الدراكسة بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي وإصابة أربعة عمال إثر سقوطهم من صندوق سيارة ربع نقل أثناء توجههم لعملهم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالفحص تبين أن المصابين هم: إبراهيم السيد أبو زيد 63 عاما ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجمعة شحاتة السيد 52 عاما بجروح قطعية بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم محمد خطاب 53 عاما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وايمن عزت المتولي 45 عاما بجروح قطعية بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية منية النصر سقوط عمال إصابة عمال الدراكسة مستشفى منية النصر

