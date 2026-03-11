إعلان

هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف ميناء صلالة العُماني ويشعل خزانات الوقود

كتب : محمد جعفر

04:59 م 11/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض ميناء صلالة العماني اليوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة، مما أدى إلى إصابة خزانات وقود واشتعال النيران فيها، وسط حالة من الاستنفار الأمني في السلطنة.

تفاصيل الهجوم

أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العمانية بأن الدفاعات نجحت في اعتراض وإسقاط عدد من المسيرات، إلا أن أخرى تمكنت من الوصول إلى "خزانات الوقود" في الميناء الحيوي.

ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الهجوم تسبب في أضرار مادية وتصاعد لأعمدة الدخان، مما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الإطفاء والدفاع المدني لتأمين المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء صلالة هجوم مسيرات في عُمان استهداف خزانات الوقود الهجمات بالطائرات المسيرة ميناء صلالة العماني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

الإمارات: ادعاءات إيران باستهداف القواعد الأمريكية "كاذبة" وهجماتها تطال
شئون عربية و دولية

الإمارات: ادعاءات إيران باستهداف القواعد الأمريكية "كاذبة" وهجماتها تطال
رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
اقتصاد

رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
تكرار سيناريو الخمسينات.. هل يقع ترامب في "فخ السويس" بسبب إيران؟
شئون عربية و دولية

تكرار سيناريو الخمسينات.. هل يقع ترامب في "فخ السويس" بسبب إيران؟
هل تؤثر زيادة السولار والدولار على أسعار الملابس الجاهزة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل تؤثر زيادة السولار والدولار على أسعار الملابس الجاهزة؟ الشعبة تجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها