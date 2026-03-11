تعرض ميناء صلالة العماني اليوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة، مما أدى إلى إصابة خزانات وقود واشتعال النيران فيها، وسط حالة من الاستنفار الأمني في السلطنة.

تفاصيل الهجوم

أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العمانية بأن الدفاعات نجحت في اعتراض وإسقاط عدد من المسيرات، إلا أن أخرى تمكنت من الوصول إلى "خزانات الوقود" في الميناء الحيوي.

ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الهجوم تسبب في أضرار مادية وتصاعد لأعمدة الدخان، مما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الإطفاء والدفاع المدني لتأمين المنطقة.