كوب حليب يوميا يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد أن تناول كوب من الحليب يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة كبيرة.

توصلت الدراسة إلى أن إضافة 300 ملغ من الكالسيوم يوميًا (ما يعادل تقريبًا الكمية الموجودة في كوب كبير من الحليب) قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17%، وفقاً لما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

قام الباحثون بتحليل عادات الأكل لأكثر من 542.000 امرأة لدراسة تأثير 97 نوعًا من الأطعمة والمغذيات على خطر الإصابة بالسرطان على مدى 16 عامًا.

وأظهرت النتائج أن الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب والزبادي، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض. كما وجدت الدراسة أن تناول ما يعادل كأسًا كبيرة من النبيذ يوميًا يزيد من خطر الإصابة بنسبة 15%. وتبين أيضًا أن اللحوم الحمراء والمعالجة من بين الأطعمة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة، حيث ارتبط تناول 30 غرامًا إضافيًا يوميًا بزيادة خطر الإصابة بنسبة 8%.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Communications. يوصي الباحثون باستشارة الأطباء للحصول على مزيد من المعلومات حول الوقاية من سرطان الأمعاء."

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