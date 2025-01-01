احذر هذه الأطعمة.. تدمر معدتك وأنت لا تدري

كتبت- نرمين ضيف الله:

صحة المعدة أمر بالغ الأهمية، إذ تلعب دورًا حاسمًا في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ومع ذلك، تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات في إلحاق الضرر بمعدتك دون أن تدري.

الأطعمة التي تضر المعدة

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية، إنه من ضمن الأطعمة التي تضر جدار المعدة، ما يلي:

- الأطعمة الحارة.

- الأطعمة الدهنية.

- الأطعمة المقلية.

- الأطعمة المصنعة.

- الوجبات السريعة.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الأطعمة غير القابلة للذوبان تسبب الشعور بالغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، وتتمثل فيما يلي:

البذور.

القشور.

البقوليات.

وأشارت إلى أن هناك بعض المشروبات التي تزيد من الشعور بالغازات والانتفاخ والتي تتمثل فيما يلي، المشروبات الغازية، والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

وقدمت استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية عدة نصائح لتجنب مشكلات المعدة، تشمل:

مضغ الطعام جيدا.

شرب كمية كافية من الماء.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة والدهنية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من التوتر.

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